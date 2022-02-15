Орел получит допсредства на привлечение соотечественников

Правительство утвердило обновленные финансовые параметры важной программы.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Она действует уже много лет, текущая редакция документа рассчитана на 2020-2025 годы. Областные власти скорректировали объемы и источники финансирования. В частности, в документе отмечено, что регион может получить дополнительные финансы.

«На реализацию мероприятий программы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Орловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы и членам их семей», — говорится в паспорте документа. Предоставлены они могут быть на основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Орловской области о выделении региону соответствующей субсидии.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является облдепартамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Объем финансирования программы из средств областного бюджета составляет всего 195,4 тысячи рублей. Доля федерального бюджета, без учета предполагаемых дополнительных субсидий, на данный момент составляет 2,416 миллиона рублей. Так, в 2022 году Орловщина получит на эти цели 436,8 тысячи рублей.

Ранее управление МВД России по Орловской области сообщало, что в минувшем году в управление по вопросам миграции поступило 117 заявлений об участии в указанной программе. По результатам их рассмотрения принято 82 решения о выдаче свидетельства участника программы. По состоянию на 1 января 2022 года в УВМ УМВД были зарегистрированы и поставлены на учет 82 соотечественника и 78 членов их семей. В целом за 2021 год подразделениями по вопросам миграции в Орловской области было оказано более 200 тысяч государственных услуг.

ИА «Орелград»