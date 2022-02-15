Орловская прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка в парке Дворянское гнездо

Ребенок пострадал при спуске с горки.

Прокуратура Орловской области инициировала проверку по факту травмирования ребенка в парке Дворянское гнездо.

По сообщению МЧС, происшествие произошло вчера в 13.45. Шестилетний мальчик скатился с горки и не смог самостоятельно подняться. Спасатели эвакуировали ребенка до машины Скорой помощи.

«Прокуратурой Орловской области проводится проверка законности действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы организации безопасного досуга граждан, включая детей, в общественных местах. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»