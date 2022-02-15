Орловские антимонопольщики всерьез взялись за финансовый спам

15.2.2022 | 6:00 Закон и порядок, Новости

В регионе проводится мониторинг рекламы финансовых услуг.

В Орловской области, как и в других регионах страны, ужесточен мониторинг рекламы финансовых услуг. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, он проводится по поручению сверху. Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным органам усилить работу по контролю за рекламой финансовых услуг, в том числе инициативное выявление такой рекламы, содержащей признаки нарушения законодательства.

«В настоящее время управлением проводится мониторинг рекламы финансовых услуг на территории  Орловской области, — рассказали в УФАС. — Проверочные мероприятия коснутся как наружной рекламы на территории региона, так и интернет-рекламы, рекламы в СМИ и т.д. О результатах проведенного мониторинга Орловское УФАС сообщит дополнительно».

Ну а пока ведомство озвучило итоги проведенной в прошлом году работы в этой сфере. Всего в 2021-м орловские антимонопольщики  рассмотрели более 20 заявлений физических и юридических лиц, так или иначе связанных с рекламой финансовых услуг. По итогам рассмотрения было возбуждено 14 дел о ненадлежащей рекламе финансовых услуг, распространяемой посредством  смс-сообщений. Виновные были наказаны штрафами на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Поскольку размеры штрафов являются довольно крупными, наказанные организации зачастую обжалуют их в судебном порядке. Впрочем, в судах победы обычно одерживают антимонопольщики.

«Но реклама финансовых услуг зачастую распространяется не только посредством смс-сообщений, — говорят в Орловском УФАС. — ФАС России в последнее время отмечает значительное увеличение количества рекламы финансовых услуг, в том числе содержащей указание существенной информации и необходимых в силу законодательства РФ условий мелким шрифтом или иным способом, не позволяющим потребителям воспринять указанную информацию».

ИА «Орелград»

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