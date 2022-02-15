В Орле состоится экологическая акция «ЭкоСбор»

Вырученные средства отправятся на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
19 февраля 2022 года территории г. Орла состоится социальная экологическая акция по раздельному сбору отходов «ЭкоСбор».
На переработку можно сдать:
- макулатуру (офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, тетради, книги, журналы);
- книги для книжных домиков;
- ПЭТ-бутылки;
- пластик с маркировкой 02 (hpde);
- плёнку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.);
- алюминиевые банки;
- крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».
Время работы пунктов приема:
- Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;
- Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;
- Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 45 до 12.45;
- Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;
- Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;
- Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок») – с 12.00 до 13.00;
- Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30;
- Заводской район, ул. Поселковая, рядом с магазином «Зайди» — с 11.00 до 12.00.
Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
Акция проводится при поддержке экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческого объединения «Фестивальный Орёл» и центра брейкинга «THE EAGLES».
Присоединяйтесь!