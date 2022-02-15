В Орле состоится экологическая акция «ЭкоСбор»

15.2.2022 | 11:30 Новости, Общество

Вырученные средства отправятся на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

19 февраля 2022 года территории г. Орла состоится социальная экологическая акция по раздельному сбору отходов «ЭкоСбор».

На переработку можно сдать:

  • макулатуру (офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, тетради, книги, журналы);
  • книги для книжных домиков;
  • ПЭТ-бутылки;
  • пластик с маркировкой 02 (hpde);
  • плёнку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.);
  • алюминиевые банки;
  • крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».

Время работы пунктов приема:

  • Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;
  • Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;
  • Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 45 до 12.45;
  • Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;
  • Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;
  • Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок») – с 12.00 до 13.00;
  • Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30;
  • Заводской район, ул. Поселковая, рядом с магазином «Зайди» — с 11.00 до 12.00.

Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Акция проводится при поддержке экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческого объединения «Фестивальный Орёл» и центра брейкинга «THE EAGLES».

Присоединяйтесь!

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