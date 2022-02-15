Жилищные проблемы орловцев будут решать вежливые люди

Под Орлом для чиновников ввели правила общения с заявителями.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». Этот документ является инструкцией для чиновников. Он определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма. Такое жилье, к примеру, положено малоимущим гражданам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сам регламент, судя по преамбуле документа, принят для повышения качества и доступности такой услуги.

Большой раздел правил посвящен информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги. Документом предусмотрено несколько вариантов такого консультирования, включая личный прием. Впрочем, в период пандемии на передний план выходят другие средства коммуникации. Согласно правилам, ответ чиновника на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель. Также чиновник обязан представиться. Кстати, ему запрещено выходить за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, так как это может прямо или косвенно повлиять на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо, даже если это работник многофункционального центра, обязано проконсультировать гражданина подробно и в вежливой, корректной форме по интересующим его вопросам. Подчеркнем, что получение информации по вопросам предоставления этой и других муниципальных услуг, которые могут потребоваться простому гражданину, является бесплатным.

ИА «Орелград»