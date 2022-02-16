Более 2000 пьяных водителей поймали в Орловской области

Почти 10 процентов нарушителей попались пьяными за рулем повторно.

В управлении ГИБДД регионального УМВД подвели итоги деятельности за минувший год. Их лично озвучил глава ведомства Александр Коршунов. По его словам, всего в 2021 году сотрудниками ГИБДД было пресечено 729 369 административных правонарушений. Примечательно, что в январе 2022 года в регионе было выявлено 18 905 нарушений Правил дорожного движения. Начальник ГИБДД также отметил, что 2213 водителей в минувшем году были пойманы на управлении транспортным средством в состоянии опьянения, из них 277 — повторно. Последние стали фигурантами уголовных дел.

«Количество ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, сократилось на 30 процентов, в них 11 человек погибли и 115 человек получили ранения, — сообщил Коршунов. — По вине пешеходов произошло 66 ДТП. Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 231 ДТП, в которых 17 человек погибли и 297 получили ранения различной степени тяжести».

Впрочем, не только водители нарушают ПДД. Согласно озвученной статистике, в минувшем году в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попали 24 318 пешеходов-нарушителей. При этом Коршунов отметил существенное снижение количества фактов непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам. То есть в этом отношении дорожная дисциплина стала лучше, водители пропускают пешеходов, переходящих дорогу по «зебре».

Также Коршунов рассказал, что в 2021 году в Орловской области в целом количество ДТП по сравнению с предыдущим годом сократилось на 12,2 процента, раненых стало меньше на 11 процентов, а погибших – на 38 процентов. С другой стороны. Общая статистика травматизма все равно остается тревожной – за год на дорогах региона 70 человек погибли в результате аварий и 886 получили ранения.

ИА «Орелград»