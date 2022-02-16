Сотрудники МЧС спасли трех мужчин во время пожара в Северном районе Орла

16.2.2022 | 14:33 Новости, Происшествия

Возгорание произошло сегодня ночью.

Сегодня ночью сотрудники МЧС спасли трех мужчин во время пожара на улице Дмитрия Блынского. Также были эвакуированы жильцы верхних этажей многоквартирного дома.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 01.17 поступил сигнал о пожаре на первом этаже многоквартирного дома. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В результате происшествия выгорела одна из комнат, а также постельные принадлежности.

Спасатели вынесли из квартиры и передали врачам Скорой помощи трех мужчин, находившихся в горящей квартире. Причины пожара и размер ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

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