Сотрудники МЧС спасли трех мужчин во время пожара в Северном районе Орла

Возгорание произошло сегодня ночью.

Сегодня ночью сотрудники МЧС спасли трех мужчин во время пожара на улице Дмитрия Блынского. Также были эвакуированы жильцы верхних этажей многоквартирного дома.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 01.17 поступил сигнал о пожаре на первом этаже многоквартирного дома. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В результате происшествия выгорела одна из комнат, а также постельные принадлежности.

Спасатели вынесли из квартиры и передали врачам Скорой помощи трех мужчин, находившихся в горящей квартире. Причины пожара и размер ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»