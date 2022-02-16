Тарифы на похороны обновили в Орле

Предыдущие расценки продержались ровно один год.

В Орле начало действовать решение, принятое на последней сессии депутатами Орловского горсовета. Речь идет об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Как следует из документа, его действие распространяется на взаимоотношения, начиная с 1 февраля 2022 года. Предыдущий подобный документ отменен, он действовал ровно один год. Проект решения был внесен в городской парламент мэром города Орла во исполнение ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году».

Отметим, что документ касается только «тарифов» на услуги, которые входят в гарантированный государством перечень услуг по погребению. Так, согласно обновленным данным, оформление документов, необходимых для погребения, в Орле по-прежнему будет бесплатным. «Тариф» на предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, установлен в размере 1628,43 рубля. Перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) оценена в 937,16 рубля, погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом – в 4399,09 рубля. Таким образом, итоговый ценник услуги по погребению составляет 6964,68 рубля.

Ровно столько же стоит комплекс услуг по погребению покойного при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. Этот же порядок действует, если близкие умершего сами оплатить похороны не могут. В данном случае перечень услуг таков: оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно, облачение тела — 188,02 рубля, предоставление гроба — 1159,88 рубля, перевозка умершего на кладбище (в крематорий) — 1217,7 рубля и погребение — 4399,08 рублей. Отметим, что эти тарифы устанавливаются не для граждан, а для расчетов бюджета со специализированной похоронной службой, которая назначается городскими властями.

ИА «Орелград»