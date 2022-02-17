Эффективность налоговых льгот оценила областная КСП

В регионе проведен аудит преференций, которые получал крупный бизнес.

Информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия обнародовала Контрольно-счетная палата Орловской области. Она провела аудит эффективности налоговых льгот и преференций, предоставленных в 2019-2020 годах региональными законами. Напомним, на бумаге их получали целые отрасли, поскольку предоставление льгот конкретным предприятиям запрещено антикоррупционным законодательством. Впрочем, это палка о двух концах: нетрудно заметить, что получатели льгот из числа крупного бизнеса обычно являются единственными представителями своей отрасли в регионе. Но немало льгот представляется в регионе малому бизнесу и даже простым гражданам.

Как установила КСП, общая сумма предоставленных налоговых льгот в 2019 году составила 800,254 миллиона рублей, в 2020 году – 547,851 миллиона. В структуре налоговых льгот наибольший удельный вес занимает налог на имущество организаций. В 2019 году его доля в общем объеме преференций составила 75,1 процента, в 2020 году – 58,7 процента. Доля преференций по налогу на прибыль составила в 2019 году 9,9 процента, в 2020 году – 15,7 процента. Также предоставлялись льготы на применение режима упрощенной системы налогообложения, по транспортному налогу и патентной системе.

Как отметили в КСП, предоставление льгот влечет за собой так называемые выпадающие доходы. Такие налоговые расходы делятся на три группы: социальные (меры по соцзащите населения), стимулирующие (льготы крупному бизнесу, который высвободившиеся средства пускает в модернизацию производства и создание новых рабочих мест) и технические (расходы, которые покрываются за счет бюджета области). Подсчитано, что всего в 2019 году льготы были даны 47 категориям налогоплательщиков (19 стимулирующих, 20 технических и 8 социальных расходов), в 2020 году – 40 категориям налогоплательщиков (21 стимулирующих, 10 технических и 9 социальных).

«Увеличение числа стимулирующих налоговых расходов в 2020 году произошло за счет роста доли предоставленных льгот по налогу на прибыль (с двух организаций в 2019 году до восьми – в 2020 году) и налогу на имущество организаций (с 25,6 процента в 2019 году до 57,3 процента в 2020 году), в том числе резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Мценск», — говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»