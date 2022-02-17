Количество касс в Орле перевалило за 10 тысяч

Практически все владельцы пользуются кассами с нарушениями.

На текущий момент на территории города Орла зарегистрировано более 10 тысяч единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Такие данные приводят в городской инспекции ФНС. Сообщается, что только в январе текущего года в областной столице было зарегистрировано 135 единиц ККТ, из них 115 были поставлены на учет виртуально. Для этого заявители воспользовались услугами сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Таким образом, лично на бумажных носителях было подано всего 20 заявлений.

На фоне роста количества касс, которые работают в режиме онлайн, количество нарушений не уменьшается. Более того, нет ни одной проверки, в ходе которой налоговики не выявили бы нарушения. В качестве иллюстрации сложившейся ситуации в инспекции ФНС России по городу Орлу приводят такую статистику. За январь 2022 года сотрудники налоговой службы в Орле провели 11 проверок соблюдения требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Различные нарушения были выявлены во всех 100 процентах случаев. Далеко не всегда они являются умышленными. Но факт в том, что без выявленных нарушений налоговики Орла пока с проверок не уходят. По этому поводу в ИФНС рассказали, что со всеми проверенными налогоплательщиками была проведена «разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой технике».

«Сообщать о фактах нарушений законодательства применения контрольно-кассовой техники имеют возможность и покупатели, — говорят в инспекции. — Напомним, проверить чек можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Проверка кассового чека» на сайте ФНС России, либо скачав мобильное приложение. В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, покупатель может через приложение сообщить об этом в налоговую службу».

ИА «Орелград»