На Орловщине организуют 22 профильные смены для детей

Областные власти определились с основными характеристиками детского отдыха.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году. Он утвердил среднюю стоимость путевок в лагеря и санатории, а также денежные нормативы питания. Кроме того, глава региона утвердил список профильных смен, которые планируется организовать в течение всего 2022 года. Документом предусмотрена разнообразная тематика отдыха для учреждений стационарного типа с круглосуточным пребыванием.

Утвержденный список состоит из 22-х пунктов. Некоторые из них являются традиционные, некоторые будут опробованы впервые. Так, планом предусмотрено проведение смены нравственно-патриотической направленности «Мои приоритеты». Принять в ней участие смогут школьники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Смена «К истокам русской культуры» будет посвящена Году народного искусства. Соответственно, она ориентирована не только на обычных школьников, но и на «участников объединений художественной направленности». Смена «Под флагом добра» предназначена для активистов молодежных волонтерских объединений. Кроме того, профильный отдых устроят юным экологам, юным спортсменам и юным инспекторам движения. Для участников туристских клубов, школ спортивного туризма, школ безопасности и спортивных секций будет организована смена «Туристские тропы Орловщины».

По традиции, планом предусмотрена смена для интеллектуально одаренных детей. В ней смогут принять участие отличники учебы, победители предметных олимпиад и активисты школьного самоуправления. Инклюзивная смена «Круг добра» будет организована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обращает на себя внимание смена «Равный обучает равного», которая будет ориентирована на профилактику вредных привычек и развитие толерантности у школьников.

ИА «Орелград»