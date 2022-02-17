Орловские ФАПы капитально отремонтируют

Средства на капитальный ремонт выделят областные власти.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение бюджетных лимитов затрат на проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в различных районах региона. Речь идет об объектах, финансирование ремонта которых предусмотрено в 2022 году в рамках реализации межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Напомним, она была утверждена постановлением правительства региона в середине декабря 2021 года.

Согласно документу, подписанному Клычковым, всего на капремонт ФАПов в этом году будет выделено 3,77 миллиона рублей. Все средства должны поступить из регионального бюджета. Кроме того, запланирован резерв в размере 106,5 тысячи рублей. Главным распорядителем данных средств станет областной департамент здравоохранения, так как ФАПы по цепочке через больницы подведомственны этому органу власти. Выделенные средства будут распределены между 10-ю объектами.

Так, средства будут выделены на капитальный ремонт Шатиловского фельдшерско-акушерского пункта Краснозоренской Центральной районной больницы, Успенского ФАП Ливенской ЦРБ, Архаровского ФАП Малоархангельской ЦРБ, Мыленского ФАП Мценской ЦРБ, Истоминского и Моховицкого ФАПов Плещеевской ЦРБ, Смирновского ФАП Покровской ЦРБ, Кошелевского ФАП Свердловской ЦРБ, Ильинского ФАП Хотынецкой ЦРБ и Краснослободского фельдшерско-акушерского пункта Глазуновской Центральной районной больницы.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Орловской области проверила расходование бюджетных средств, выделенных на ФАПы. Из ответа аудиторов следует, что в 2018-2021 годах силами «Орелгосзаказчика» проводилось строительство девяти ФАПов. Из них на момент окончания проверки три ФАПа стоимостью строительства 29,9 миллиона рублей оказывали первичную медико-санитарную помощь. Еще три ФАПа (стоимостью 26,2 миллиона рублей) нуждались в доработке согласно новым санитарным правилам. Три недостроенных ФАПа в Дмитровском районе подлежат сносу из-за ненадлежащего выполнения работ (работы выполнены с отступлением от проекта). Ранее понесенные расходы на их строительство в сумме 7,4 миллиона рублей подлежат взысканию с подрядчика.

ИА «Орелград»