Серьезный провал показателей по сокращению непригодного жилья выявлен в регионе.

Данные КСП показали, что существуют риски невыполнения целевых показателей.

17 февраля 2022 года в онлайн формате состоялось 7-ое заседание комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Было обсуждено 3 вопроса, касающихся жителей нашего региона.

Одним из актуальных стал вопрос о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Орловской области за 2020 и 2021 годы. С отчетом об эффективности расходования средств в рамках реализации проекта выступил Михаил Верижников, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области.

Данные Контрольно-счетной палаты показали, что существуют риски невыполнения целевых показателей реализации основного мероприятия регионального проекта по этапу 2021 года. Так, по состоянию на 01.10.2021 года расселено 9984,2 м2 аварийного жилого фонда (70,6 % от утвержденного региональным проектом показателя на 31.12.2021).

Сергей Кутенев отметил: “За период 2019 — 2021 годов в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» были исполнены мероприятия только на 60 % от планируемого объема. Таким образом, за данный отчетный период выявлена недоработка в исполнении регионального проекта в объеме 40 %. Это огромная доля. Какие были приняты меры по контролю и выявлению причин данной недоработки?”. К сожалению, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Шайкин Григорий Николаевич на заседании комитета не присутствовал.

Михаил Вдовин поддержал Сергея Кутенева вопросом “Почему провалены показатели?” и предложил заслушать отчет этого департамента на круглом столе.

В рамках рассмотрения вопроса “О проекте закона Орловской области № 27-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области» выступил председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сергей Кутенев.

Темой выступления стало предложение о внесении изменений в закон с целью стимулирования развития промышленного комплекса Орловской области путем конкретизации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, а также участия в разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Орловской области в части осуществления промышленной политики, разработки и реализации государственных программ Орловской области в сфере развития промышленности.

“Управление промышленными предприятиями, находящимися в государственной и муниципальной собственности, зачастую происходит недостаточно эффективно. Предприятия бывают убыточными. Суть предложения в том, чтобы предусмотреть возможность передачи по концессии промышленных предприятий частным инвесторам с целью получения прибыли, а также уплаты налогов в бюджет региона. Подобные случаи должны иметь возможность существовать. На сегодняшний день мы не рассматриваем конкретное предприятие. В закон я предлагаю добавить возможность частным лицам развивать промышленные предприятия”, — отметил Сергей Кутенев.

Изменения в первом чтении были приняты большинством голосов.