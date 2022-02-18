Сколько можно заработать на принудительных работах в Орле

«Секреты принуждения» раскрыли в региональном управлении ФСИН.

В Орловской области по итогам 2021 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам составил 100 процентов. Об этом было заявлено на заседании итоговой коллегии, которое прошло в стенах регионального управления ФСИН. Было также отмечено, что среднемесячная заработная плата осужденных к принудительным работам в 2021 году в регионе составила 14 250 рублей. Сумма удержаний в доход государства из заработной платы составила около 1,5 миллиона рублей. Все осужденных имеющие исковые обязательства погашают иски, заверили в ведомстве.

«С 2019 года с Орловской области исполняется наказание в виде принудительных работ, — напоминают в пресс-службе УФСИН. — Участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), открыты при колонии-поселении №-3 (поселок Шахово) и колонии-поселении №7 (город Мценск). Всего за 2021 год по учетам УФИЦ КП-3 прошло 74 осужденных, в УФИЦ КП-7 поступило на исполнение 77 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ».

Ранее глава регионального УФСИН Владимир Волосевич сообщил, что среднемесячная заработная плата осужденных, которые содержатся в исправительных учреждениях, в минувшем году достигла уровня 6990 рублей. Объем перечисленных ими денежных средств по исковым требованиям в 2021-м составил 43 миллиона рублей.

Волосевич рассказал, что объем выпуска товарной продукции в исправительных учреждениях составил 335,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 35,6 миллиона. «Доля осужденных, привлеченных к труду в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 99,7 процента, — сообщалось также на коллегии. — Во всех учреждениях отмечается рост данного показателя».

ИА «Орелград»