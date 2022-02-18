В Мценске взяли на учет родителей, забывших о воспитании детей

На учете в местном отделе полиции состоят уже более 50-ти нерадивых граждан.

Межрайонный отдел МВД России «Мценский» представил информационно-аналитическую записку об итогах оперативно-служебной деятельности на территории Мценска за 2021 год. Из нее следует, что деятельность в отчетном периоде «осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, определенными нормативно-правовыми актами МВД России, УМВД, собственными управленческими решениями». Большое внимание при этом уделялось формированию эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

«Принимались меры по выявлению неблагополучных семей, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или лицами, на которых возложены эти обязанности», — следует из документа. Так, сообщается, что по состоянию на 1 января 2022 года в полиции на учет было поставлено 55 родителей, уклоняющихся от воспитания детей. Все они – жители Мценска. Кроме того, в результате профилактической работы сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в минувшем году было выявлено 262 административных правонарушения, подпадающие под санкции различных статей КоАП РФ.

В мценской полиции также отмечают, что в прошлом году проводилась профилактическая работа по противодействию вовлечения подростков в преступную и антиобщественную деятельность и мероприятия по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и спиртные напитки. Результатом можно считать то, что количество преступлений, совершенных подростками на территории райцентра, сократилось на 37,5 процента. Всего в 2021 году несовершеннолетние амчане совершили пять преступлений. По состоянию на 1 января 2022 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ПДН состояло 25 местных «трудных подростков».

«В целях осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проведено 208 выступлений», — резюмируют в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орелград»