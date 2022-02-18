В Мценске взяли на учет родителей, забывших о воспитании детей

18.2.2022 | 16:00 Закон и порядок, Новости

На учете в местном отделе полиции состоят уже более 50-ти нерадивых граждан.

Межрайонный отдел МВД России «Мценский» представил информационно-аналитическую записку об итогах оперативно-служебной деятельности на территории Мценска за 2021 год. Из нее следует, что  деятельность в отчетном периоде «осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, определенными нормативно-правовыми актами МВД России, УМВД, собственными управленческими решениями». Большое внимание при этом уделялось формированию эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

«Принимались меры по выявлению неблагополучных семей, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или лицами, на которых возложены эти обязанности», — следует из документа. Так, сообщается, что по состоянию на 1 января 2022 года в полиции на учет было поставлено 55 родителей, уклоняющихся от воспитания детей. Все они – жители Мценска. Кроме того, в результате профилактической работы сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в минувшем году было выявлено 262 административных правонарушения, подпадающие под санкции различных статей КоАП РФ.

В мценской полиции также отмечают, что в прошлом году проводилась профилактическая работа по противодействию вовлечения подростков в преступную и антиобщественную деятельность и мероприятия по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и спиртные напитки. Результатом можно считать то, что количество преступлений, совершенных подростками на территории райцентра, сократилось на 37,5 процента. Всего в 2021 году несовершеннолетние амчане совершили пять преступлений. По состоянию на 1 января 2022 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ПДН состояло 25 местных «трудных подростков».

«В целях осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проведено 208 выступлений», — резюмируют в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования