В Орле от чиновников не поступило ни одной жалобы на коррупцию

18.2.2022 | 9:29 Закон и порядок, Новости

Власти города обсудили антикоррупционную работу за 2021 год.

В 2021 году в Орле от муниципальных служащих администрации города в комиссию по конфликту интересов не поступило ни одного уведомления «о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Такая информация прозвучала на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления Орловского горсовета народных депутатов. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, чиновники мэрии представили отчет об антикоррупционной работе. Основным докладчиком стала заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации города Марина Коренева.

«Она отметила, что муниципальными служащими администрации города Орла изучены обзоры практики правоприменения в сфере конфликта интересов, обзоры типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе РФ и порядок их урегулирования, а также критерии привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ», — сообщили в горсовете.

Впрочем, без нарушений антикоррупционного законодательства не обошлось. Так, из доклада следует, что сразу девять руководителей различных муниципальных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам анализа обнародованных ими сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Иными словами, их финансовые отчеты оказались неполными или недостоверными. За аналогичные нарушения дисциплинарное взыскание понесли также пять  сотрудников администрации Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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