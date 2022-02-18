В Орле от чиновников не поступило ни одной жалобы на коррупцию

Власти города обсудили антикоррупционную работу за 2021 год.

В 2021 году в Орле от муниципальных служащих администрации города в комиссию по конфликту интересов не поступило ни одного уведомления «о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Такая информация прозвучала на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления Орловского горсовета народных депутатов. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, чиновники мэрии представили отчет об антикоррупционной работе. Основным докладчиком стала заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации города Марина Коренева.

«Она отметила, что муниципальными служащими администрации города Орла изучены обзоры практики правоприменения в сфере конфликта интересов, обзоры типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе РФ и порядок их урегулирования, а также критерии привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ», — сообщили в горсовете.

Впрочем, без нарушений антикоррупционного законодательства не обошлось. Так, из доклада следует, что сразу девять руководителей различных муниципальных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам анализа обнародованных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Иными словами, их финансовые отчеты оказались неполными или недостоверными. За аналогичные нарушения дисциплинарное взыскание понесли также пять сотрудников администрации Орла.

ИА «Орелград»