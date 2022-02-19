Орловские чиновники вступят в борьбу с наркоманией

Антинаркотическая комиссия создана в Орловском муниципальном округе.

Администрация недавно образованного Орловского муниципального округа приняла положение об антитеррористической комиссии и утвердила ее персональный состав. Совещательный коллегиальный орган возглавил окружной глава Роман Жуков. Основной задачей комиссии станет координация действий различных структур и ведомств, которые занимаются профилактикой и борьбой с наркоманией, потреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Примечательно, что одной из своих основных целей новый орган ставит «устранение причин и условий, способствующих потреблению психотропных веществ и наркотических средств гражданами, проживающими на территории Орловского муниципального округа». Кроме того, комиссия планирует как можно шире и активнее привлекать простых граждан для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Помощь в этом могут оказать и дружинники, но пока это вопрос открытый.

Дело в том, что, по данным местного отдела полиции, на территории Орловского района создана одна народная дружина. Но в связи пандемией нового коронавируса она временно не осуществляет деятельность по охране общественного правопорядка. Впрочем, как отметили в полиции, «в настоящий период ведется работа об организации взаимодействия и привлечении представителей казачества к совместным мероприятиям по обеспечению охраны общественного порядка».

Что касается статистики, то в 2021 году на территории Орловского района, ставшего муниципальным округом, было выявлено 45 фактов незаконного оборота наркотических средств. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 25 процентов. Из незаконного оборота в Орловском районе за прошедший год было изъято 1,218 килограмма наркотиков. За употребление наркотических средств без назначения врача было составлено 8 административных протоколов.

ИА «Орелград»