Орловских чиновников обязали немедленно обеспечить население водой

Без центрального водоснабжения остались жители Глазуновского района.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, рассмотрено дело по иску прокурора, выступившего в защиту нарушенных прав жителей деревни Новополево. Прокурор просил обязать администрацию Глазуновского района организовать работы по очистке оборудования источников нецентрализованного водоснабжения и дезинфекции водозаборных сооружений, а также наладить подвоз питьевой воды. Дело в том, что жители домов, расположенных по улице Молодежной в указанной деревне, остались без воды.

Основанием для подачи иска стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района по обращению селян. Было установлено, что на указанной улице расположено шесть домов, в которых проживают 10 человек. Централизованное водоснабжение в этих домах отсутствует, а «питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения обеспечивается путем эксплуатации нецентрализованных источников, а именно двух питьевых общественных колодцев».

Местные власти даже не выбрали эксплуатирующую организацию, то есть своего водоканала в деревне нет. Не ведется контроль и за качеством той воды, которой пользуются селяне. В рамках прокурорской проверки такие замеры были произведены в октябре 2021 года. Лабораторный анализ проб питьевой воды показал, что вода в колодце, откуда ее берут местные жители, не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. А подвоз качественной питьевой воды местным жителям чиновники не организовали.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что должностные лица о сложившейся ситуации не могли не знать. Дело в том, что еще в мае 2021 года сотрудники районного филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии выдали главе администрации Глазуновского района предписание, «однако достаточных мер по устранению нарушение не было принято». Только суд обязал райадминистрацию организовать нецентрализованное холодное водоснабжение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Причем решение в части организации подвоза питьевой воды жителям улицы Молодежной (как сказано в решении, не ниже минимальных норм водообеспечения до обеспечения соответствия питьевой воды нецентрализованных источников) подлежит немедленному исполнению.

ИА «Орелград»