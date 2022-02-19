В деле против Фонда капремонта появилось заинтересованное лицо

УФАС решило привлечь к разбирательству победителя скандального аукциона.

В Орле антимонопольная служба продолжает рассмотрение дела, возбужденного в декабре 2021 года в отношении НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»). Как уже писал «Орелград», оно было заведено по заявлению подмосковной компании «Курс». Последняя подавала заявку на участие в электронном аукционе, которая была отклонена организаторами как несоответствующая требованиям.

В свою очередь подмосковная фирма пожаловалась в Орловское УФАС на то, что документация об аукционе не соответствовала правилам проведения капремонта общедомового имущества, установленным правительством страны. Напомним, заявитель обвиняет организатора торгов в том, что тот включил в один лот работы в трех разных городах Орловской области (всего 207 объектов), что привело к увеличению начальной максимальной цены договора и, как следствие, «к невозможности участия в аукционе многих хозяйствующих субъектов».

Речь идет о торгах, объявленных в конце сентября 2021 года на оказание услуг и выполнение работ по ремонту, замене и модернизации лифтов в жилых домах. Начальная (максимальная) цена договора была установлена в размере 568,93 миллиона рублей. Было подано три заявки. Но так как заявку «Курса» была отклонена, за тендер боролись только две другие компании – столичное ООО «ЩЛЗ» и компания «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода. Последняя была признана победителем, так как предложила наименьшую цену контракта, а именно 563,24 миллиона рублей.

И вот теперь Орловское УФАС постановило привлечь нижегородскую фирму к участию в рассмотрении дела против регионального Фонда капремонта в качестве заинтересованного лица. Таким образом, число участников дела увеличилось до трех организаций. Сторонам дан целый месяц на подготовку к следующему заседанию, поскольку оно назначено на 16 марта. Перед антимонопольщиками стоит непростая задача: они должны установить, можно ли считать объединение в один лот работ в разных городах искусственным укрупнением предмета закупки, который мог привести к нарушению требований закона о защите конкуренции.

Первый этап проведения работ по ремонту лифтов должен был стартовать с момента подписания договора и продолжаться по 20 декабря 2021 год. Сроки второго этапа — с 21 декабря 2021 по 1 сентября 2022 года. Местом выполнения работ в конкурсной документации были указаны многоквартирные жилые дома, расположенные в Орле (36 домов), Мценске (9 домов) и Ливнах (4 дома). То есть ремонтные работы должны быть проведены в 49 многоквартирных домах, распложенных на значительном удалении друг от друга.

ИА «Орелград»