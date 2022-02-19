В Орле проверят аукционы по покупке квартир для сирот за 3 года

Антимонопольная служба раскручивает маховик проверки.

Орловское УФАС России предписало управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла в срок до 10 марта 2022 года представить дополнительные сведения, которые могут иметь решающее значение при рассмотрении заведенного на это ведомство антимонопольного дела. Напомним, что даже не одно, а несколько дел было возбуждено на основании материалов, поступивших в антимонопольную службу из прокуратуры региона. Внимание правоохранителей привлекли аукционы на приобретение квартир для детей-сирот, которые объявляли чиновники.

При этом в одну закупку несколько раз объединялось большое количество квартир. В этом надзорные органы усмотрели признаки нарушения статьи 17 Закона о защите конкуренции, поскольку подобное условие может ограничить конкуренцию. Найти участника аукциона, который разом сумел бы продать мэрии десятки квартир, в Орле очень нелегко. Это создает риски срыва торгов, что в Орле периодически и происходит, из-за чего, следуя логике, сироты остаются в ожидании гарантированного им жилья от государства.

Рассмотрев поступившие от сторон документы, УФАС затребовало от УМИЗ представить сведения о закупках с аналогичным предметом аукциона, которые проводились в период с 2019 по 2021 годы. Чиновников «просят» не только перечислить номера аукционов, но и отдельно выделить аукционы, которые проводились УМИЗ повторно, поскольку предыдущие аукционы из-за отсутствия заявок были признаны несостоявшимся.

Также УФАС поставило жесткие вопросы: «Какими нормативными актами руководствовалось УМИЗ при разработке аукционной документации?» и «Какими нормативно-правовыми актами регламентируются характеристики приобретаемых жилых помещений (в том числе обоснование характеристики новизны жилых помещений, они — бывшие в эксплуатации)?». Очередное рассмотрение дела назначено на 15 марта 2022 года.

ИА «Орелград»