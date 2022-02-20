Банк потребовал с орловчанки долг по несуществующему договору

Отбиваться от требований финансистов женщине пришлось в суде.

В Орловской области суд рассмотрел иск конкурсного управляющего лопнувшего банка, поданный к жительнице Мценского района. Как пояснили в суде Мценского района, в отношении банка в настоящий момент введена процедура банкротства. Однако это не помешало его представителю потребовать от женщины возврата долга, в существовании которого суд усомнился. Истец утверждал, что ответчица еще в 2014 году заключила с банком договор и получила кредит на сумму около 47 тысяч рублей под 24 процента годовых. Погасить долг она должна была до сентября 2019 года.

Так как она этого не сделала, представитель лопнувшего банка просил взыскать с нее также штрафные санкции, причем немалые – по мнению истца, неустойка должна составлять 2 процента в день от суммы просроченного долга. Однако выяснилось, что при введении процедуры банкротства в отношении банка была проведена инвентаризация, в ходе которой «сам договор обнаружен не был». Вместо него истец представил суду выписку по счету клиентки.

«Конкурсный управляющий полагал, что, поскольку выпиской факт выдачи кредита подтвержден, и ответчица распорядилась по своему усмотрению кредитными денежными средствами, которые кредитору не возвратила, то при таких обстоятельствах следовало взыскать с клиентки в пользу банка… долг по указанному кредитному договору», — пояснили в суде. Всего с ответчицы просили взыскать почти 91 тысячу рублей.

Женщина иск не признала и завила суду, что «никакой договор с банком не заключала, соответственно, и экземпляр кредитного договора, по которому банк с нее просил взыскать денежные средства, у нее отсутствовал». В результате суд в иске отказал, указав, что «несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его недействительность». То есть такой договор считается ничтожным в соответствии со статьей 820 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представленная же в суде выписка «не подтверждала возникновение между сторонами правоотношений по кредитному договору». Дело дошло до апелляции, но финансисты проиграли и там.

ИА «Орелград»