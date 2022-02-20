В Орле почетным гражданам дадут «железные» льготы

Гарантия предоставления льгот будет прописана в новом окружном положении.

Власти Орловского муниципального округа разработали новое положение «О Почетном гражданине». Это звание устанавливается как особая форма признательности и уважения жителей округа к людям, внесшим большой вклад в социально-экономическое, общественное и культурное развитие данной территории. По новым правилам такое звание может быть присвоено жителям муниципального округа за особые личные заслуги перед его населением при достижении высоких показателей в профессиональной, общественной и «иной деятельности, способствующей развитию муниципального округа».

Присвоить его также могут гражданам Российской Федерации, прославившим не только Орловский муниципальный округ, но и всю страну своим трудовым или героическим подвигом. Звание доступно даже гражданам других государств, которые «своей деятельностью внесли особый вклад в развитие муниципального округа, улучшение жизни его населения, в укрепление дружественных связей с трудовыми коллективами и жителями муниципального округа». Оно может быть присвоено и посмертно.

Права и льготы также прописаны в новом документе. Согласно ему, почетному гражданину оказываются все знаки внимания, соответствующие его высокому званию и социальному статусу. Такие граждане будут приглашаться для участия в торжественных мероприятиях, проводимых в муниципальном округе. Почетный гражданин имеет право на внеочередной прием по личным и служебным вопросам в органах местного самоуправления, а также руководителями муниципальных учреждений, предприятий и организаций.

Он имеет право на свободный проход в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления (по предъявлении удостоверения) и на представление муниципального округа в составе делегаций. Кроме того, за счет местного бюджета гарантируется выделения 50 тысяч рублей на оплату расходов по погребению умершего почетного гражданина. Впрочем, данная льгота предусмотрена только для почетных граждан, постоянно проживавших на территории муниципального округа. «Указанная сумма перечисляется по заявлению лица, осуществившего расходы на погребение почетного гражданина, с приложением копии свидетельства о смерти почетного гражданина», — следует из положения.

ИА «Орелград»