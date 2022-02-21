600 орловцев попросили подключить им газ по федеральной программе

21.2.2022 | 12:45 Новости, Экономика

До границы домовладения им проведут трубу бесплатно.

Напомним, что в июне прошлого года Владимир Путин распорядился реализовать программу догазификации, по которой планируется проводить газ до границы участков бесплатно.

Как стало известно «Орелграду», в настоящий момент на территории Орловской области порядка 3000 участков которые нужно газифицировать по этой программе, 600 заявлений уже написаны гражданами и ждут решения. Около 200 домов уже поучаствовали в программе.

В ходе реализации программы было принято решение о введении ряда льгот для незащищенных категорий граждан.

По данным «Орелграда», в настоящее время Орловским областным советом рассматривается законопроект, который позволит инвалидам, пенсионерам и иным жителям региона получить помощь, и подвести газ прямо к дому, а не до границы участка. Планируется, что подключения будут происходить без доплат или с минимальными затратами.

ИА «Орелград»

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