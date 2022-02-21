ЛДПР оригинально напомнило Клычкову о невыполненных обещаниях

Плюшевый Ждун Семен ждет Красный мост, очистку города от гололеда и капитальный ремонт дома.

Орловское отделение ЛДПР оригинально напомнило губернатору Клычкову о невыполненных обещаниях, которые он давал жителям региона.

На странице партии в социальной сети «ВК» было размещена история «жителя Орла Семена Ждуна», который огорчен неисполненными обязательствами областных властей. Сообщается, что Семен очень долго ждал обещанного ремонта Красного моста и огорчен тем, что никто из подрядчиков не хочет связываться с орловскими чиновниками, дискредитировавшими регион коррупцией. Также Семен Ждун ожидал, что региональные власти смогут решить проблему гололеда до приходы весны, а его дом дождется капитального ремонта.

«Семёну надоело ждать и он решил обратиться к областным чиновникам с вопросами. Ему, сначала, пришлось долго ждать в очереди. Потом он ждал ответа. Теперь он ждет решения. Ждать придется долго, ведь он ждет уже 4 года.

Ждуну Семёну стало плохо от долгого ожидания, у него поднялась температура, начала болеть голова. Он вызвал скорую помощь. Скорую помощь он тоже ждал долго. Устав ждать помощи, он решил справиться с болезнью самостоятельно.

Ждуну Семёну надоело ждать. Он решил задать вопрос губернатору Клычкову: » Андрей Евгеньевич, сколько еще ждать орловчанам исполнения Ваших обещаний?»

Но Ждун Семён понимает, что ответа от губернатора Клычкова ему ждать придется долго, поэтому он решил обратиться в Орловское региональное отделение ЛДПР. Он знает, что Орловская ЛДПР может повлиять на чиновников и призвать их к ответственности», — рассказало орловское ЛДПР.

ИА «Орелград»