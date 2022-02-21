Орловская область готовится к введению ЧС

21.2.2022 | 12:21 Важное, Новости, Политика

Сегодня планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным Орелграда, сегодня, 21 февраля, пройдет заседание комиссии по ЧС, на котором планируется введение режима ЧС на территории Орловской области в связи с прибытием беженцев с территории ЛНР и ДНР.

Напомним, что подобные режимы уже введены на территории ряда субъектов РФ. Делается это для того, чтобы открыть финансирование по линии резервных фондов регионов.

На протяжении последних месяцев произошло обострение внешнеполитической обстановки вокруг Донбасса. И Россия, и Украина демонстрируют свою готовность защищать свои интересы военными методами. В целях минимизации возможных жертв огромное количество женщин и детей планируется эвакуировать из зоны конфликта в регионы Российской Федерации.

ИА «Орелград»  

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования