Орловская область готовится к введению ЧС

Сегодня планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным Орелграда, сегодня, 21 февраля, пройдет заседание комиссии по ЧС, на котором планируется введение режима ЧС на территории Орловской области в связи с прибытием беженцев с территории ЛНР и ДНР.

Напомним, что подобные режимы уже введены на территории ряда субъектов РФ. Делается это для того, чтобы открыть финансирование по линии резервных фондов регионов.

На протяжении последних месяцев произошло обострение внешнеполитической обстановки вокруг Донбасса. И Россия, и Украина демонстрируют свою готовность защищать свои интересы военными методами. В целях минимизации возможных жертв огромное количество женщин и детей планируется эвакуировать из зоны конфликта в регионы Российской Федерации.

ИА «Орелград»