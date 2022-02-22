«Орелгосзаказчик» обвинили в приемке невыполненных работ

Свою невиновность госпредприятию пришлось доказывать в суде.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к региональному управлению Федерального казначейства. В качестве третьего лица к участию в процессе был привлечен областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Госпредприятие оспаривало представление, выданное ему казначейством в мае 2021 года.

Из материалов дела следует, что сотрудники казначейства прошлой весной провели в отношении «Орелгосзаказчика» плановую выездную проверку. Они оценивали эффективность использования средств, выделенных Орловской области из федерального бюджета на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Одним из исполнителей программы является «Орелгосзаказчик», в работе которого проверяющие усмотрели нарушения.

Например, ревизоры обвинили предприятие в том, что оно допустило неправомерное расходование бюджетных средств. Выразилось это, по мнению проверяющих, «в принятии к учету и оплате фактически невыполненных работ на общую сумму 2,575 миллиона рублей». В данном случае речь идет о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», расположенном в Орловском районе.

Также госпредприятие обвинили в том, что оно не применило к подрядчикам меры ответственности за нарушение сроков выполнения работ по восьми контрактам на общую сумму 4,31 миллиона рублей. В качестве примера в суде было озвучено нарушение сроков поставки оборудования по одному из контрактов, а именно стритбольной фермы, комплекта для занятий функциональным тренингом и различных уличных тренажеров.

Что касается представления, то в нем казначейство потребовало от «Орелгосзаказчика» принять меры по устранению выявленных нарушений, а в случае, если устранены они не будут, обеспечить возврат средств, неправомерно перечисленных подрядным организациям в качестве оплаты фактически невыполненных работ. Все это звучит достаточно грозно, однако суд иск госпредприятия удовлетворил и признал представление казначейства недействительным.

Обосновывая свое решение, арбитраж, в частности, указал на то, что срок исковой давности во взаимоотношениях заказчика и подрядчика на момент проведения проверки еще не истек. Он составляет три года, то есть у «Орелгосзаказчика» даже сейчас еще есть время для того, чтобы самостоятельно, без всяких указаний со стороны, решить проблемные вопросы с подрядчиками. В том числе и наложить на них штрафные санкции и пени. Более того, в суде выяснилось, что на момент направления возражений на акт проверки «Орелгосзаказчик» провел необходимую претензионную работу. В частности, поставщикам оборудования были направлены требования об уплате пени. Словом, госпредприятие отбилось от претензий казначейства, но при этом решение орловского арбитража может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»