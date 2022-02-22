В Орле гаишники переключились на пешеходов

Городской отдел ГИБДД организовал специальный рейд.

Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, в Орле был организован специальный рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Поводом для этого послужила тревожная статистика. Сообщается, что в 2022 году на территории областного центра зафиксировано уже семь случаев наезда автомобилей на пешеходов. При этом пять таких ЧП произошли в зоне действия пешеходного перехода. Тем самым получила продолжение печальная тенденция.

«По результатам анализа состояния аварийности в прошлом году одним из преобладающих видов дорожно-транспортных происшествий стал наезд на пешехода, — рассказали в УГИБДД. — Большая часть таких ДТП произошла в зоне действия пешеходных переходов. При этом основной причиной таких аварий в подавляющем большинстве случаев стали нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов, а также переход проезжей части пешеходами вне установленных мест».

В ходе рейда сотрудники ГИБДД особое внимание сосредоточили на поведении пешеходов. Удивительно, но последние зачастую забывают о том, что они тоже являются участниками дорожного движения. И что они обязаны так же неукоснительно соблюдать ПДД, как и водители. Впрочем, и о водителях гаишники не забыли. В данном случае они следят за предоставлением водителями преимущества в движении пешеходам. Кроме того, проводится предупредительная работа, которая «выражается в разъяснительных беседах с детьми и их родителями о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде».

ИА «Орелград»