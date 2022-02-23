Более 8000 пачек сигарет изъяли в Орловской области

Большая часть изъятых табачных изделий находилась в продаже без маркировки.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные проверок по выявлению и пресечению нарушений требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака». В народе он коротко именуется антитабачным законом. Согласно приведенной статистике, всего в минувшем году сотрудники указанного ведомства провели 123 контрольно-надзорных мероприятий, что почти на 41 процент превзошло показатель 2020 года. Также было проведено девять контрольных закупок. Всего было проверено 348 торговых точек.

«Изъято из оборота 8415 пачек табачных изделий, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора. — Следует отметить, что 8232 пачки табачных изделий изъяты по причине нарушения порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Стоимость изъятых изделий составила 451,13 тысячи рублей».

Выявлялись и другие нарушения антитабачного закона. Например, фиксировались факты продажа сигарет подросткам, факты торговли табаков на расстоянии менее 100 метров от границы ближайшего общеобразовательного учреждения. В ряде случаев у входов в торговые объекты не были размещены знаки о запрете курения табака и т.д. В результате было возбуждено 170 административных дел и вынесено 161 постановление о наказании виновных. Общая сумма штрафов для них составила 524,8 тысячи рублей. Кроме того, по решениям судов 5,76 тысячи пачек сигарет, ввезенных в РФ из стран СНГ без акцизных марок и средств идентификации, были конфискованы. Общая стоимость этого товара составила 296,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»