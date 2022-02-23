Молодая женщина с двумя маленькими мальчиками пострадали в аварии под Орлом

Все трое находились в припаркованном автомобиле, в которую врезался другой автомобиль.

Молодая женщина с двумя маленькими детьми пострадали в автомобильной аварии, которая произошла вчера вечером в Малоархангельске. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В семь часов вечера водитель иномарки Mitsubishi ехал по улице Советская. В районе дома № 10 «Б» он врезался в ВАЗ 211400, который был припаркован.

Водителя ВАЗа на месте не было, зато в салоне находилась 25-летняя женщина и мальчики шести и двух лет. Все трое получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»