В Орле открыли пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Также организован прием добровольной финансовой помощи.

В Орле открылся пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Он расположен в Центре «Патриот-57» по адресу ул. Привокзальная, дом 8. Это здание известно в Орле как бывший ДК железнодорожников.

Каждый день с 8 утра до 21 вечера здесь будут принимать посуду, постельные принадлежности, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для детей также можно оставить игрушки, книги и канцелярские товары.

По информации пресс-службы губернатора, все желающие могут также оказать финансовая помощь беженцам:

Реквизиты:

Полное наименование: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

Сокр. наименование: ОРОООБФ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

В лице Председателя − Пашковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава

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ИА «Орелград»