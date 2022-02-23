В Орле открыли пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

23.2.2022 | 16:44 Важное, Новости, Общество

Также организован прием добровольной финансовой помощи.

В Орле открылся пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Он расположен в Центре «Патриот-57» по адресу ул. Привокзальная, дом 8. Это здание известно в Орле как  бывший ДК железнодорожников.

Каждый день с 8 утра до 21 вечера здесь будут принимать посуду, постельные принадлежности, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для детей также можно  оставить игрушки, книги и канцелярские товары.

По информации пресс-службы губернатора, все желающие могут также оказать  финансовая помощь беженцам:

Реквизиты:

Полное наименование: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

 Сокр. наименование: ОРОООБФ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

В лице Председателя − Пашковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава

Юр. адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина д.,31

Почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Молодежная, д. 1 «В»

ИНН: 5751022350

КПП: 575301001

ОГРН: 1025700007970

Банк: Орловское отделение ПАО «Сбербанк России» № 8595

 Р/с: 40703810547000000390

К/с: 30101810300000000601

БИК: 045402601

Назначение платежа для физических лиц «Ф.И.О., благотворительная помощь, без налога НДС».

Подробную информацию можно получить по телефонам:

(4862)  30-71-46, +7 960 654 99 12.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования