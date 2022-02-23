В Орле открыли пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Также организован прием добровольной финансовой помощи.
В Орле открылся пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.
Он расположен в Центре «Патриот-57» по адресу ул. Привокзальная, дом 8. Это здание известно в Орле как бывший ДК железнодорожников.
Каждый день с 8 утра до 21 вечера здесь будут принимать посуду, постельные принадлежности, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для детей также можно оставить игрушки, книги и канцелярские товары.
По информации пресс-службы губернатора, все желающие могут также оказать финансовая помощь беженцам:
Реквизиты:
Полное наименование: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»
Сокр. наименование: ОРОООБФ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»
В лице Председателя − Пашковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава
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ИА «Орелград»