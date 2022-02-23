В Орле в 3 раза выросло число разоблаченных коррупционеров

О выявленных преступлениях рассказали губернатору Клычкову.

В Орле в стенах областной администрации прошло заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. В режиме видеоконференцсвязи его провел губернатор Андрей Клычков. Один из представленных силовиками докладов содержал в себе анализ информации о правонарушениях коррупционного характера, выявленных в том числе в ходе реализации национальных и федеральных проектов.

Так, по данным регионального управления МВД России, в 2021 году в Орловской области подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел было выявлено 91 преступление коррупционной направленности. По сравнению с 2020 годом показатель вырос почти в 3 раза. В УМВД отмечают, что 20 из этих преступлений были совершены в крупном или особо крупном размере.

В качестве одного из ярких примеров было приведено уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года в отношении главного специалиста муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Как уже рассказывал «Орелград», следствие считает, что чиновник получил взятку в размере 650 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в областном центре.

Однако вернемся к отчету, прозвучавшему на Координационном совещании. Согласно ему, к уголовной ответственности на текущий момент привлекается 27 граждан, обвиненных в совершении преступлений коррупционной направленности. В целом в минувшем году в регионе было пресечено 29 уголовно наказуемых деяний против государственной власти, интересов государственной службы и в органах местного самоуправления. В 17-ти случаях речь шла о фактах крупного взяточничества. Также в регионе было задокументировано 28 фактов мелкого взяточничества, ответственность за которое предусмотрено статьей 291.2 Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»