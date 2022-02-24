Главу орловского ГИБДД подозревают в хищении бюджетных средств

Ранее Коршунова заподозрили в мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2021 года подозреваемый, зная о том, что между УМВД России по Орловской области и местным жителем заключены государственные контракты на аренду для нужд возглавляемого им управления офисных помещений в городе Орле и городе Ливны, инициировал завышение арендной платы за пользование данными помещениями с 240 000 рублей до 480 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства были незаконно изъяты из бюджета УМВД России по Орловской области», — сообщили в Следственном комитете.

В рамках уголовного дела, возбужденного по оперативным материалам ФСБ, проводятся следственные действия. Ранее, в декабре прошлого года, в отношении Коршунова и двух его подчиненных возбудили дело по статье «мошенничество». Должностные лица на протяжении четырех лет занимали должности доцентов по совместительству одной из кафедр «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова» и получали за это соответствующее денежное довольствие. При этом, они не проводили все виды учебных занятий, утвержденных учебным расписанием. Эти материалы также были предоставлены орловским УФСБ.

Отметим, что по сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, в отношении Коршунова назначили проведение служебной проверки. При подтверждении его вины, он понесет наказание в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»