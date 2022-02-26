Орловский бизнес рванул за льготами

Количество заявлений на льготы от организаций выросло почти в 1,5 раза.

Показательную тенденцию в Орловской области выявили сотрудники регионального управления ФНС России. Как сообщает это ведомство, в текущем году заметно выросла активность бизнеса, претендующего на льготы. Так, всего за полтора месяца, в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, в налоговые органы Орловской области поступило 640 заявлений от различных организаций. Бизнес массово просит о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам. В УФНС отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число таких обращений выросло на 46 процентов, или почти в 1,5 раза.

«При этом от физических лиц за данный период поступило всего 759 заявлений о предоставлении льготы по налогу (имущество, земля, транспорт), что на 32,5 процента ниже аналогичного показателя предшествующего налогового периода», — подметили в областной налоговой службе и такую тенденцию. О причинах происходящего специалисты пока не сообщают.

При этом налоговики напоминают, что информацию о праве на налоговую льготу можно получить с помощью ведомственного сервиса, который так и называется — «Справочная информация о ставках и льготах». Кроме того, УФНС обращает внимание орловцев на то, что «для корректного формирования уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и сообщений о начисленных налогах для организаций налоговому органу необходимо иметь актуальные сведения». Поэтому специалисты советуют сообщить о льготе до начала массового расчета налогов, то есть нужно успеть это сделать в течение первого квартала 2022 года.

ИА «Орелград»