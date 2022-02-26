Введение платы за дорогу под Орлом признано незаконным

Орловский завод неправомерно требовал плату за проезд по «своей» территории.

В Орле судебным процессом продолжился спор Кромского комбикормового завода и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Предприятие просило суд о признании незаконным и отмене постановления УФАС, вынесенного в декабре 2021 года. Как следует из материалов дела, антимонопольная служба признала завод нарушителем Федерального закона «О защите конкуренции». Предприятие обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц.

Злоупотребление, по мнению антимонопольного органа, выразилось в неправомерном ограничении права проезда автомобилей грузоподъемностью свыше 4 тонн по частной автомобильной дороге общего пользования. Завод считает эту дорогу своей, а плата была введена якобы в качестве компенсации за то, что большегрузы эту дорогу портят. Однако при рассмотрении многочисленных жалоб антимонопольщики установили, что спорная дорога ведет к объектам других предприятий, а альтернативного пути подъезда там нет. Учитывая это, Орловское УФАС России привлекло завод к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Это постановление предприятие и обжаловало в судебном порядке.

Оценив в совокупности доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитраж пришел к выводу, что вина завода была полностью доказана. Но при этом суд частично принял и доводы самого завода, решив, что в данном споре имеются основания только для изменения оспариваемого постановления. Сумма штрафа была снижена с 300 до 150 тысяч рублей, что, по мнению суда, «соответствует характеру допущенного заявителем правонарушения, степени его вины, и не приведет к чрезмерному, избыточному ограничению имущественных прав и интересов привлекаемого к административной ответственности юридического лица».

«В данном случае снижение штрафа до 150 тысяч рублей с учетом всех юридически значимых обстоятельств является достаточной мерой соблюдения прав заявителя, — говорится в решении суда. — Дальнейшее снижение штрафа может привести к нарушению требований справедливости наказания, вследствие чего юридическая ответственность утрачивает присущие ей функции пресечения и предупреждения правонарушений».

ИА «Орелград»