Обеспеченность орловской полиции оружием оказалась не 100-процентной

Стало известно об уровне материально-технического обеспечения ОВД.

В Орловской области в целом имеющийся в распоряжении управления УМВД уровень материально-технического обеспечения позволяет решать стоящие перед органами внутренних дел задачи. Об этом говорится в итоговом отчете регионального УМВД о служебно-оперативной деятельности за 2021 год. При этом из доклада следует, что обеспеченность автотранспортом составляет 90 процентов, имуществом вооружения – 93 процента, техническими средствами (связь, компьютеры, оргтехника и т.д.) — 76,5 процента.

Из МВД России в регион в прошлом году поступило 158 служебных машин. Для сравнения: за тот же период было списано из-за истечения сроков эксплуатации 106 полицейских автомобилей, еще на 120 служебных автомашин документы на списание находятся в стадии оформления. В отчете также сказано, что в минувшем году в Орловской области были «реализованы мероприятия по обновлению парка компьютерной и офисной техники, развитию и внедрению в практическую деятельность ведомственных информационных ресурсов, повышению эффективности их использования, защите баз данных от несанкционированного доступа и вирусных атак».

Кроме того, капитальный ремонт был проведен в 18-ти зданиях органов и подразделений внутренних дел Орловской области. Примечательным событием уже 2022 года стало торжественное открытие 5 января административного здания пункта полиции «Шаблыкинский» МО МВД России «Сосковское». Оно было передано местными властями в оперативное управление УМВД после капитального ремонта. В целом, в минувшем году текущий ремонт объектов ОВД «потянул» на 7,5 миллиона рублей. Кстати, недавно было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции здания отдела полиции №1 УМВД России по города Орлу. Также подготовлены документы на проведение проектно-изыскательских работ для строительства нового здания отдела полиции №3.

ИА «Орелград»