Орловчанка едва не стала уголовницей из-за случайной находки

Суд под Орлом закрыл уголовное дело о найденном под диваном телефоне.

Дмитровский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело по факту хищения чужого имущества в отношении двух жителей города Дмитровска. Об этом сообщает пресс-служба райсуда. Дело на мужчину и женщину было заведено поч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обстоятельства совершения этого преступления оказались крайне необычными.

Пара находилась у себя дома. Женщина проводила генеральную уборку, в ходе которой под диваном она обнаружила чужой мобильный телефон. Позже выяснилось, что телефон еще осенью 2021 года потерял один из гостей. Произошло это в ходе застолья. Найденный мобильник женщина положила на полку и какое-то время не обращала на него внимания. Но однажды «у нее возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества».

По версии следствия, женщина решила продать мобильник, а совершить сделку предложила своему сожителю. Для этого она отправила его в город Железногорск соседней Курской области. Мужчина согласился, и тем самым подельники «вступили между собой в преступный сговор». Телефон был продан, а выручкой пара распорядилась по своему усмотрению. Причиненный истинному владельцу мобильника материальный ущерб был оценен более чем в 11 тысяч рублей. Паре грозило серьезное наказание, но суд уголовное дело прекратил в связи с применением сторон.

ИА «Орелград»