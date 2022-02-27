Под Орлом зиму проводят безалкогольными напитками

Власти райцентра Ливны назвали условия и сроки проводов зимы.

Администрация орловского города Ливны издала постановление об организации торговли при проведении праздника «Проводы русской зимы». Документ издан во исполнение местного положения, регулирующего правила проведения праздничных и иных культурно-массовых мероприятий. В этом году «Проводы русской зимы» назначены на 6 марта. Основная площадка мероприятия будет расположена на улице Ленина. Власти подчеркивают, что зиму придется провожать со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Как и прежде, связано это с распространением новой коронавирусной инфекции.

Власти города также утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на праздничной площадке и ассортиментный перечень товаров, разрешенных к продаже при проведении праздничной торговли. В него в этом году включены изделия народного промысла, сувенирная продукция, игрушки и шары, кондитерские изделия (в упакованном виде), сладкая вата и попкорн, безалкогольные напитки — соки, лимонад, минеральная вода и прочее в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть). Разрешат власти торговать и мороженым.

Если для простых посетителей вход будет свободным, то торговцам придется побороться за право принять участие в празднике. Заявки на право ведения торговли при проведении «Проводов русской зимы» чиновники будут принимать до 4 марта 2022 года. Они же будут взимать плату за выдачу таких разрешений. Выручка пополнит муниципальную казну. Ответственность за сбор денег возложена на городской комитет экономики, предпринимательства и торговли.

ИА «Орелград»