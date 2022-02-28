Самые резонансные преступления 2021 года названы в Орле

Негласный рейтинг составили сотрудники регионального управления МВД.

В прошлом году в Орловской области был раскрыт целый ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс. Своего рода рейтинг таких правонарушений составили сотрудники регионального управления МВД России. Он выстроен не по «значимости», а в хронологическом порядке. Так, на первом месте находится задержание в марте 2021 года преступной группы, состоявшей из жителей Орла и Брянской области. По версии следствия, бандиты похищали сбережения у стариков, приходя к ним домой под видом работников социальных служб и медицинских учреждений. На данный момент, как сообщает УМВД, доказана их причастность к совершению пяти подобных преступлений.

В 2021 году было раскрыто преступление, вызвавшее, пожалуй, наибольший общественный резонанс. Речь идет о пропаже Вики Гнедовой. Девочка училась и жила в Залегощенском районе, она бесследно пропала минувшим летом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого впоследствии стал местный житель – сосед пропавшей девочки. Он был задержан и дал признательные показания, в том числе и в совершении еще ряда тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних. Недавно его также обвинили в совершении трех убийств жителей Залегощенского района в период с 2000 по 2005 годы.

В список резонансных преступлений включено и разбойное нападение на жительницу Заводского района города Орла. У женщины 1936 года рождения в минувшем июне под угрозой ножа были похищены денежные средства в размере 267 тысячи рублей и золотые украшения. Подозреваемые в совершении разбойного нападения были установлены орловским полицейскими во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Калужской области.

Кроме того, в прошлом году орловские полицейские совместно с сотрудниками ГУМВД России по Воронежской области установили подозреваемых в совершении ряда квартирных краж. Преступники проникали в чужие дома путем отжима пластиковых окон. Орудовали они на территории города Орла. Подозреваемыми оказались жители Ставропольского края. А в декабре 2021 года была задержана группа лиц, занимавшихся кражами имущества из гаражей на территории Заводского, Северного и Орловского районов. Уже доказана их причастность к совершению восьми таких преступлений. В УМВД добавили, что в минувшем году был раскрыт и ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных в Заводском районе города Орла, а также в Мценском, Верховском и Знаменском районах Орловской области.

ИА «Орелград»