В Орле осужден начальник отдела УКХ, торговавший местами на кладбище

3,5 года и 300 тысяч штрафа.

Советский районный суд вынес приговор начальнику отдела МКУ «УКХ города Орла», который за взятку предоставил участок для захоронения на Наугорском кладбище.

Мужчину судили по статьям «мошенничество» и «получение взятки в значительном размере», и он был признан виновным.

«Установлено, что осужденный, занимая должность начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», получил взятку в размере 30 000 рублей от гражданина за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище г. Орла», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, предприимчивый чиновник обманным путем похитил 30 тысяч рублей у троих своих подчиненных.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»