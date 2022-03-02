В Орловской области полиция исправила 53 подростков

Примерно 10 процентов «трудных подростков» стали на путь исправления.

Управление МВД России по Орловской области представило в региональном парламенте отчет о своей деятельности за 2021 год. Один из его разделов посвящен работе с трудными подростками. Сообщается, что в минувшем году подразделениями ОВД совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления и органами специальной компетенции была продолжена практика работы «социальных патрулей». Эти патрули посетили 3089 семей, относящихся к категории социального риска, а также 3234 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего на учете в ОВД состоит 475 несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 33 подозреваемых в совершении преступлений и 11 осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Кроме того, на учете состоят 22 юных орловца, освобожденных судом от уголовной ответственности в связи с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия или в связи с примирением сторон.

Еще 194 подростка были поставлены на учет за совершение различных административных правонарушений, 72 — за совершение иных общественно опасных деяний. В зоне повышенного профилактического внимания находятся 656 неблагополучных семей. Также УМВД сообщает, что за 321 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 330 наставников, в том числе 178 сотрудников ОВД. В результате проведенной ими работы в прошлом году с учета было снято 53 подростка «в связи с исправлением поведения». «Реализованные мероприятия позволили снизить уровень криминальной активности подростков, — говорится в отчете. — Ими совершено 75 преступлений (минус 38,5 процента по сравнению с 2020 годом), что составляет 2,6 процента в общем объеме преступности (минус 0,7 процента)».

ИА «Орелград»