Безвозвратные потери Орловской области составили 9 670 человек

Аналитики оценили демографическую ситуацию в регионе по итогам прошлого года.

Орелстат обнародовал данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам прошедшего 2021 года. Согласно им, коэффициент естественной убыли населения составил 13,4 процента в расчете на каждую тысячу человек местного населения. Безвозвратные потери составили 9 670 человек. Аналитики подсчитали, что за год в Орловской области на свет появилось 5 394 новорожденных, а умерло за тот же период времени 15 064 человека. Разница между смертностью и рождаемостью и дала естественную убыль населения.

Для сравнения, по итогам 2020 года безвозвратные потери региона оценивались в 7496 человек. Тогда в Орловской области количество родившихся составляло 5735 человека, умерших – 13 231. Статистика также гласит, что в регионе увеличилась младенческая смертность. Если в 2020 году умер 31 ребенок в возрасте до одного года, то в минувшем году таковых было, к сожалению, уже 37. Пик смертности в регионе пришелся на ноябрь 2021 года, когда было зафиксировано 1 719 смертей. Меньше всего орловцев умерло в мае – 1 012 человек.

Восполнить демографические пробелы миграция не смогла. Наоборот, в 2021 году в Орловской области коэффициент миграционной убыли населения составил 11,3 процента в расчете на каждую тысячи местных жителей. В целом за счет отрицательного сальдо миграции регион потерял еще 817 человек плюсом к естественной убыли. Пиковым в этом отношении стал июль 2021 года, когда регион окончательно покинули 1 554 человека. Минимальный отток населения был зафиксирован в январе прошлого года, когда из Орловской области выехало 753 человека.

ИА «Орелград»