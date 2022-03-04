Орловским заключенным вернули свидания

Встречаться с посетителями можно при соблюдении строгих условий.

В режимных учреждениях Орловской области возобновилось предоставление длительных и краткосрочных свиданий в соответствии с графиком. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, речь идет об исправительных колониях №№3 2, 5 и 6, а также колониях-поселениях №№ 3 и 7. Решение о снятии введенных ранее из-за коронавируса ограничений принято в соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России.

Впрочем, допуск посетителей в указанные учреждения возможен лишь при соблюдении ряда жестких условий. Так, людям, прибывшим на краткосрочные и длительные свидания, необходимо при себе иметь действующий сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Получить такой сертификат можно и нужно с использованием Единого портала государственных услуг.

Необходимо наличие оригинала документа (методом ПЦР-исследования), подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции, выданного не более чем за 48 часов до посещения. Также на входе посетителей будут проверять на отсутствие клинических симптомов респираторного инфекционного заболевания. Во время свиданий родственникам и осужденным придется соблюдать меры инфекционной безопасности, то есть использовать средства индивидуальной защиты.

«Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела, — подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Орловской области. — Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к свиданиям допускаться не будут. Просим родственников осужденных отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям».

ИА «Орелград»