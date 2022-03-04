«Вирусная» угроза обнаружена под Орлом

Орловское правительство призвали принять срочные меры против кабана.

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили диких кабанов и подкормочные площадки в пятикилометровых зонах вокруг крупных свиноводческих комплексов Орловской и Курской областей. С таким заявлением выступила пресс-служба этого ведомства. Сообщается, что соответствующая информация уже направлена в правительство Орловской области и администрацию Курской области. В своих письмах специалисты призывают чиновников принять срочные меры реагирования.

В ТУ Россельхознадзора пояснили, что сотрудники принимают участие в мероприятиях по переучету численности поголовья дикого кабана и обнаружению павших животных. В этом году на Орловщине прошло уже девять таких рейдов. В результате на территории трех районов региона было обнаружено семь подкормочных площадок и 18 особей дикого кабана, в том числе в пятикилометровых буферных зонах вокруг крупных свиноводческих комплексов.

«Следует отметить, что организационные и специальные мероприятия по мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов являются важнейшим звеном в осуществлении профилактических и ликвидационных работ, направленных на борьбу с африканской чумой свиней, — говорят в контролирующем ведомстве. — В подведомственных регионах на регулярной основе осуществляется добыча дикого кабана в зонах, граничащих с территориями иных субъектов РФ».

Так, в этом году в Орловской области в приграничных районах было отстрелено 13 диких кабанов, в сопредельных районах Курской области – 27. А в целом по регионам в 2022-м в рамках мероприятий по снижению численности этих животных в Орловской области добыто уже 55 кабанов, в Курской – 33. Патологический материал, отобранный от убитых животных, был изучен в лаборатории. Вируса АЧС в нем не обнаружено.

ИА «Орелград»