Орловский космонавт Мисуркин поддержал спецоперацию на Украине

Александр Мисуркин высказался в поддержку Президента и Вооруженных Сил РФ.

Герой России и космонавт Александр Мисуркин поддержал спецоперацию, которую проводят Вооруженные Силы РФ на территории Украины.

«Уверен, когда стараешься разобраться в запутанной ситуации, определить свою позицию среди обилия ложной информации, всегда нужно обращаться к фактам.

И заявляю, что я поддерживаю нашего Президента, российские Вооружённые Силы и желаю им скорейшего завершения операции с минимальными потерями», — написал Мисуркин на своей странице в социальной сети «ВК».

ИА «Орелград»