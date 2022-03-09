Орловский космонавт Мисуркин поддержал спецоперацию на Украине

9.3.2022 | 14:00 Новости, Политика

Александр Мисуркин высказался в поддержку Президента и Вооруженных Сил РФ.

Герой России и космонавт Александр Мисуркин поддержал спецоперацию, которую проводят Вооруженные Силы РФ на территории Украины.

«Уверен, когда стараешься разобраться в запутанной ситуации, определить свою позицию среди обилия ложной информации, всегда нужно обращаться к фактам.

И заявляю, что я поддерживаю нашего Президента, российские Вооружённые Силы и желаю им скорейшего завершения операции с минимальными потерями», — написал Мисуркин на своей странице в социальной сети «ВК».

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования