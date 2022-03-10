Заключенных орловских колоний обучат юриспруденции

Специальные информационные часы для осужденных провели столичные педагоги.

В Орловской области в исправительных колониях №2 строгого режима и №5 общего режима, расположенных в Ливнах и Нарышкино соответственно, прошли информационные часы Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, мероприятие состоялось в рамках проекта «Образование в местах лишения свободы». На текущий момент в указанном университете обучаются 10 осужденных из учреждений системы исполнения наказания региона.

«УФСИН России по Орловской области сотрудничает с Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» на протяжении нескольких лет, — рассказали в ведомстве. — В настоящее время осужденные обучаются по дистанционной форме обучения по специальностям: юриспруденция, менеджмент, общая экономика».

В ведомстве добавили, что информация о предлагаемых учебных заведениях с указанием специальностей, образцов оформления заявок и документов, необходимых для поступления, а также стоимости обучения размещена на стендах наглядной агитации в отрядах для осужденных. Дополнительно на занятиях по социально-правовой подготовке начальниками отрядов проводятся лекции и консультации осужденных по вопросам обучения.

Этим система образования за решеткой не ограничивается. Согласно официальным данным, в самих исправительных учреждениях Орловской области функционируют три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. По данным на начало 2022 года в школах системы УФСИН обучалось 192 осужденных, подлежащих обязательному обучению. Профессиональное обучение ведется в федеральных казенных образовательных учреждениях №№ 67, 68 и 69, а также в двух местах ведения образовательной деятельности на базе колоний-поселений №№ 3 и 7. В системе насчитывается 18 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 18 специальностям. В 2020/2021 учебном году было обучено 1140 человек.

ИА «Орелград»