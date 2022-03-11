Экс-зампред облсовета обратила внимание на подозрительные закупки орловских властей

За новые лифты, которые можно было бы оплатить из областного и федерального бюджета, будут расплачиваться рядовые орловцы.

Бывший зампред орловского облсовета Валентина Остроушко обратила внимание на странные закупки орловских чиновников, которые могут пролить свет на подоплеку нервной реакции областных властей на интерес депутатов к теме капремонта.

По ее словам, Орловская область, в отличие от соседних регионов, не стала использовать средства Фонда капремонта на ремонт крыш домов и подъездов, а почти на 600 млн рублей заказала лифты и работы по их установке. При этом, конкурс выиграла нижегородская компания «Трансэнерго «, которая уже знакома орловцам:

«Тогда Усиков как глава администрации Орла (сейчас он возглавляет Кромской район) уж очень остался доволен работой этой компании, даже письмо благодарственное написал… Зато те, кто принимал работы, вспоминают приёмку как страшный сон… Те, кто сейчас обслуживают эти лифты, тоже довольства не испытывают…»

По мнению Остроушко, подозрительна и эксклюзивность условий, на которых областные власти встречают подрядчиков из Нижнего Новгорода:

«Но у команды Клычкова — другие задачи: бросить почти 600 млн на лифты- и провести 30- процентную предоплату! Это единственная сделка у фонда капремонта с предоплатой…»

Но самое интересное заключается в том, что региональным властям вообще было не обязательно перекладывать обязанности по установке лифтов на Фонд капитального ремонта (по факту — на жителей, оплачивающих взносы):

«выпустило правительство России постановление, по которому эти работы должны финансироваться за счёт средств Фонда ЖКХ… Но при условии софинансирования из местных бюджетов. Так вот, наша область в эту программу не вошла… А если бы вошла, то замена лифтов проводилась бы не за счёт карманов жителей, как сейчас, а за счёт финансов областного и федерального бюджетов…»

Напомним, в последние месяцы депутаты облсовета вступили в открытый конфликт с Андреем Клычковым, который резко поднял тариф на капремонт. Губернатор, в свою очередь, демонстрировал неуверенную и нервную реакцию на интерес депутатов и общественности к этой теме.

ИА «Орелград»