Экс-зампред облсовета обратила внимание на подозрительные закупки орловских властей

11.3.2022 | 16:16 Новости, Политика, Экономика

За новые лифты, которые можно было бы оплатить из областного и федерального бюджета, будут расплачиваться рядовые орловцы.

Бывший зампред орловского облсовета Валентина Остроушко обратила внимание на странные закупки орловских чиновников, которые могут пролить свет на подоплеку нервной реакции областных властей на интерес депутатов к теме капремонта.

По ее словам, Орловская область, в отличие от соседних регионов, не стала использовать средства Фонда капремонта на ремонт крыш домов и подъездов, а почти на 600 млн рублей заказала лифты и работы по их установке. При этом, конкурс выиграла нижегородская компания «Трансэнерго «, которая уже знакома орловцам:

«Тогда Усиков как глава администрации Орла (сейчас он возглавляет Кромской район) уж очень остался доволен работой этой компании, даже письмо благодарственное написал… Зато те, кто принимал работы, вспоминают приёмку как страшный сон… Те, кто сейчас обслуживают эти лифты, тоже довольства не испытывают…»

По мнению Остроушко, подозрительна и эксклюзивность условий, на которых областные власти встречают подрядчиков из Нижнего Новгорода:

«Но у команды Клычкова — другие задачи: бросить почти 600 млн на лифты- и провести 30- процентную предоплату! Это единственная сделка у фонда капремонта с предоплатой…»

Но самое интересное заключается в том, что региональным властям вообще было не обязательно перекладывать обязанности по установке лифтов на Фонд капитального ремонта (по факту — на жителей, оплачивающих взносы):

«выпустило правительство России постановление, по которому эти работы должны финансироваться за счёт средств Фонда ЖКХ… Но при условии софинансирования из местных бюджетов. Так вот, наша область в эту программу не вошла… А если бы вошла, то замена лифтов проводилась бы не за счёт карманов жителей, как сейчас, а за счёт финансов областного и федерального бюджетов…»

Напомним, в последние месяцы депутаты облсовета вступили в открытый конфликт с Андреем Клычковым, который резко поднял тариф на капремонт. Губернатор, в свою очередь, демонстрировал неуверенную и нервную реакцию на интерес депутатов и общественности к этой теме.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования