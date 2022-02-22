Орловские депутаты снисходительно отнеслись к заявлениям Клычкова

Ранее губернатор жаловался подписчикам на нескольких областных депутатов.

Депутаты облсовета Сергей Потемкин и Виталий Рыбаков прокомментировали изданию «Орелтаймс» скандальное инстаграмм-выступление губернатора Клычкова, в котором он подверг их критике.

Губернатор не называл прямо фамилий народных избранников, но контекст их упоминания исключал возможность разночтений. Помимо Потемкина и Рыбаковых, досталось также Сергею Кутеневу, директору завода «Эксперт-кабель». В эфире инстаграмма Андрей Клычков рассказал орловцам о своем видении вопроса капремонта, а также посоветовал Рыбаковым, Потемкину и Кутеневу обрушить цены в их компаниях.

Областной Совет, в свою очередь, ранее критиковал губернатора за то, что он резко повысил тариф на капремонт почти на 40% вместо того, чтобы сделать это поэтапно. Также некоторые из парламентариев сочли новую ставку тарифу экономически необоснованной. Звучали предположения, что провалы в программе капремонта во многом связаны с коррупцией и некомпетентностью управленцев в региональном Фонде капитального ремонта. Отметим, что такую же позицию тогда занял тогдашний прокурор области Владислав Малкин. Он не только согласился с депутатами по всем пунктам претензий, но и сделал это в гораздо более жесткой форме. При этом, его Клычков в своем выступлении упоминать не стал.

Виталий Рыбаков и Сергей Потемкин ответили губернатору снисходительно-доброжелательными комментариями.

«(Потемкин) посоветовал Клычкову изучить процесс ценообразования. И напомнил о многих сотнях орловцев, которые работают в «Атолле», и налогах, поступающих в бюджет региона. Которые Клычков потом направляет своим любимым подрядчикам, укладывающим с нарушением Уголовного кодекса плитку», — рассказал «Орелтаймс».

«Прочитав в СМИ выступление товарища Клычкова по поводу цены и ценообразования на некоторых предприятиях разного профиля в нашей области, мне стало смешно и грустно одновременно. Как может человек, ни дня не работавший в реальном секторе экономики, делать такие умозаключения? Для начала я бы хотел по-дружески посоветовать Клычкову пройти краткий курс экономики в одном из орловских вузов и тогда, возможно, нам всем будет интересно послушать его выступления в инстаграм», — сообщил Рыбаков тому же изданию.

ИА «Орелград»