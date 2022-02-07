«Билет на Ласточку». Как орловские депутаты предлагали решить проблему роста тарифов на капремонт

Все фракции, кроме КПРФ, в открытую выступили против решения Клычкова о повышении тарифа на капремонт.

В пятницу состоялась очередная сессия облсовета. Главным из обсуждавшихся вопросов стала ситуация с повышением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Как ранее сообщал «Орелград», перед Новым годом губернатор Орловской области Андрей Клычков повысил этот тариф сразу на 38% (хотя в официальных релизах эта цифра была занижена), что вызвало негодование депутатского корпуса.

В связи с этим, депутаты пригласили на свой «Час контроля» Григория Шайкина, руководителя областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. С цифрами и слайдами он убеждал парламентариев в правомочности принятого чиновниками решения.

Основных аргумента было два. Во-первых, последний раз этот тариф повышался в 2015 году, то есть шесть лет назад. Во-вторых, строительные материалы дорожали огромными темпами, следовательно и стоимость работ по капитальному ремонту тоже не могла не изменится.

«Очевидно, что рост вноса на капремонт не сопоставим росту цен на стройматериалы», — заключил Шайкин.

Депутаты, равно как и областной прокурор Малкин, учувствовавшие в обсуждении, мнение Шайкина не разделяли. Дискуссия проходила довольно эмоционально. Например, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин предложил отправить орловских чиновников в Тюмень, чтобы они могли сравнить уровни зарплат и тарифов «тут и там». А руководитель фракции ЛДПР Владислав Числов – купить билет на «Ласточку» и отправить Клычкова к Зюганову.

«Мы не должны ущемлять интересы жителей области, поэтому решение о единовременном повышении размера взноса почти на 40 процентов является, по моему мнению, неприемлемым», — выразил позицию большинства депутатов их спикер Леонид Музалевский.

«Конечно, это вопиющая ситуация, когда чиновники, скажем так, вероломно поднимают тариф на капитальный ремонт – почти на 40 %. Хотя официальная статистика говорит о том, что на строительные материалы поднялся тариф всего на 27 %. С моей точки зрения, чиновники, скажем так, перекладывают ответственность и лазят гражданам в карман, для того, чтобы покрыть свои недоработки, которые они в прошлые годы не сделали. Тариф, с моей точки зрения, нужно поднимать постепенно, чтобы граждане не ощущали дискомфорта и такого резкого скачка цен, конечно, это вызывает социальное напряжение», — аргументировал свою позицию руководитель фракции ЛДПР Владислав Числов. К слову, он же предложил вообще запретить чиновникам повышать тарифы без согласования с законодательной властью.

«Наша фракция считает, что недопустимо поднимать взнос на капремонт на 38 %, максимальное повышение должно быть на уровне инфляции – не более 9 %. И сегодня депутаты приняли решение рекомендовать Правительству пересмотреть взнос на капремонт», — озвучил позицию «эсеров» Руслан Перелыгин.

В неловкой ситуации оказалась лишь фракция КПРФ. С одной стороны, они не могли публично выступить против решения губернатора-коммуниста. С другой — поддержать меры, непопулярные у их электората. В итоге, они высказали мнение, что нехватку средств нужно компенсировать из федерального бюджета.

«Мы считаем, что вопросы, связанные с тарифами на капитальный ремонт, надо решать при помощи федерального центра и бюджетных денег, поэтому фракция КПРФ сегодня предложила Президиуму областного Совета обратиться к Правительству Российской Федерации, чтобы были выделены дополнительные финансовые средства, и уже после этого, вернуться к обсуждению тарифа», — заявил руководитель фракции КПРФ Иван Дынкович.

В итоге, председатель парламента Леонид Музалевский признал, что жителям придется какое-то время оплачивать повышенный тариф, но подчеркнул, что депутатский корпус все равно продолжит отстаивать свою позицию. В частности, снизить нагрузку на население можно будет во время внесения поправок в областной бюджет путем субсидирования.

ИА «Орелград»