Областные чиновники отчитались о 74 изъятых бутылках алкоголя

Объем изъятой в 2021 году алкогольной продукции увеличился в 2 раза.

Как сообщает пресс-служба губернатора, начальник областного управления промышленности и торговли Анатолий Новиков на аппаратном совещании в областной администрации отчитался о результатах борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции за прошлый год. В частности, было отмечено, что объем изъятой в 2021 году алкогольной продукции, находившейся в незаконном обороте, увеличился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Что касается конкретных цифр, то, по словам Новикова, всего за прошедший год сотрудниками профильного областного департамента было изъято 74 единицы алкогольной продукции общим объемом 4,5 декалитра.

Поясним, что в декалитрах традиционно ведется учет объема напитков, разливаемых в стеклянные бутылки. Один декалитр равен десяти литрам. Таким образом, нетрудно подсчитать, что за год чиновники изъяли 45 литров «незаконного» алкоголя, то есть в среднем в месяц чиновниками изымалось по 3,75 литра спиртного. Также сообщается о 14-ти единицах изъятой контрафактной спиртосодержащей продукции общим объемом 0,7 декалитра, которая продавалась без маркировки или с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Иными словами, в данном случае масштабы изъятия составили 7 литров за год. Однако, напомним, показатель по сравнению с предшествующим годом увеличился в 2 раза.

«В прошлом году в ходе проведения контрольных мероприятий департаментом возбуждено 25 административных производств (в 2020 году 20 производств)», — добавляет пресс-служба губернатора. В пяти случаях дела были заведены по фактам нарушения установленного порядка регулирования цен на алкогольную продукцию, в десяти — по фактам нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общая сумма назначенных штрафов составила 625 тысяч рублей. Для сравнения, в 2020 году сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В качестве иллюстрации приведем результаты только одного мероприятия, которое в период с 1 по 9 декабря 2021 года провели орловские полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Это была так называемая профилактическая операция «Алкоголь», в ходе которой был выявлен 41 факт реализации контрафактной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота в рамках той операции менее чем за две недели было более 2,5 тысячи литров алкогольной продукции.

ИА «Орелград»