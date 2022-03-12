Орловец украл у подруги тещи сбережения на «черный день»

Потерпевшая сдала «любимого» зятя подруги правоохранителям.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное местной полицией по мотивам околосемейной кражи. На скамье подсудимых впервые в своей жизни оказался молодой человек, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что он совершил «тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище».

Само преступление было совершено в мае 2021 года. Молодой человек, признавший вину, рассказал, что его теща приглядывала за домом своей соседки, которая на время легла в больницу. Однажды он подслушал разговор тещи, которая обмолвилась о том, что подруга прячет на кухне крупную «заначку». Зять решил воспользоваться полученной информацией. Он улучил момент, когда тещи не было дома. Соответственно, соседский дом также остался без присмотра.

Амчанин незаконно проник в него и отыскал тайник — деньги хранились в ящике кухонного стола, они были спрятаны в металлическую банку. Молодой человек похитил их оттуда и в спешке покинул чужой дом. Его добычей стали 70 тысяч рублей наличными. Деньги преступник потратил на свои нужды, однако позже заверил, что все вернул потерпевшей, как только началось следствие. Суд учел все обстоятельства и показания и назначил подсудимому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление и перевоспитание, составит 1 год.

ИА «Орелград»